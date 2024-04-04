Gazze’de sağlık ve koruyucu hizmetler sunan Dünya Doktorları, bölgede açlığın bir felakete dönüşmekte olduğunu vurgulayarak gıda, su ve ilaç sıkıntısının bir an önce çözülmesine yönelik acil adımların atılması çağrısında bulundu.

Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, “Gazze’de açlık, bir savaş silahı haline getirildi” açıklamasını yaptı. Dünyanın her yerinde ihtiyaç sahibi insanlara acil ve uzun dönemli sağlık ve koruma hizmetleri sağlama amacıyla kurulan Dünya Doktorları, Gazze’deki ölümcül hale gelen açlık konusuna dikkati çekerek yardım çağrısı yaptı. Ankara - İstanbul - anka

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