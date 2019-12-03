Adaleti ertelemek suçluyu cesaretlendirir

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nce İsrail’in işlediği savaş suçlarıyla ilgili ön incelemelerin uzamasının Filistinlilerin sistematik bir şekilde temel haklarının çiğnenmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Maliki, UCM’nin merkezinin bulunduğu Lahey’de, bu yıl 18’incisi düzenlenen Taraf Devletler Toplantısı’nda konuştu. Filistin’de son haftalarda yaşananların, İsrail’in cezasız kalmasının daha fazla suç işlemesine sebep olduğunu kanıtladığını belirten Maliki, “Filistin’deki ön inceleme süresi sınırı çok aştı. Filistin’deki ön incelemenin uzun sürmesi şiddet içeren suçların cezasız kalmasına ve haklı bir şekilde mahkemede adaleti arayan Filistinli mağdurların sistematik bir şekilde temel haklarının çiğnenmesine katkıda bulundu” dedi. Maliki, “Adaleti ertelemek ya da reddetmek her yerde mahkemeye zarar veriyor. Ceza verilmediğinden dolayı suç işleyenlerin daha çok suç işlemek için cesaretleneceğini unutmamak gerekir” ifadesini kullandı.

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