Afganistan’da artık tek başınayız

NATO birliklerinin Afganistan’daki görevi yaklaşık 20 yıl sonra bugün sessizce sona erdi.

Türkiye ve ABD’nin Afganistan’daki askerî birlikler artık tamamen ulusal orduların komutası altında. NATO’nun Afganistan’daki görevi, resmî bir açıklama yapılmadan bugün sona erdi. Alman haber ajansı dpa’ya bilgi veren diplomat ve askerî yetkililer, Afganistan’da şu anda NATO’nun komutası altında hiçbir askerî birlik kalmadığını teyit etti. Yetkililer, Afganistan’da askerî varlığını sürdüren Amerikan ve Türk birliklerinin ise artık kendi ulusal ordularının emir komuta zincirine bağlı olduğunu kaydetti. DW’deki habere göre NATO yetkilileri, Afganistan’daki misyonun ta-rihindeki “en kanlı” askerî görevi olduğuna da işaret etti. Resmî verilere göre ABD birlikleri Afganistan’da geçen 20 yıl içinde 2 bin 300’den faz- la, Alman ordusu da 59 kayıp verdi.

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