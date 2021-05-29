Afganistan'da bombalı saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde öğretim üyelerini ve öğrencileri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, Pervan'ın Çarikar şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, El Biruni Üniversitesi öğretim üyelerini ve öğrencilerini taşıyan servisin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi. Aryen, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, aralarında söz konusu üniversitenin rektörünün de bulunduğu 11 kişinin yaralandığını ifade etti. Öte yandan Pervan Hastanesinden yapılan açıklamada, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Mart ayında da ülkenin kuzeyindeki Baglan vilayetinde üniversite öğretim üyelerini ve öğrencileri taşıyan servise düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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