Afganistan'da müzakere çalışmaları

9 Şubat'ta ABD ile Taliban arasında Katar'da imzalanan barış anlaşmasının üzerinden 110 gün geçmesinin ardından Afganlar arası müzakerelerin başlaması için çalışmalara hız verildi.
10 Mart'ta gerçekleşmesi planlanan ve yaşanan siyasi kriz nedeniyle ertelenen Afganistan hükümetiyle Taliban arasındaki müzakereler için gün sayımı başladı.
Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında ilk kez yapılacak barış müzakerelerinin bu ayın sonuna doğru Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanıyor.
Afgan hükümetini müzakerelerde temsil edecek 21 kişiden oluşan heyet listesinin belirlenme çalışmasında sona yaklaşılırken, bu listede kadın hakları temsilcilerinin de bulunduğu belirtiliyor.
AA