"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Afganistan'da önemli gelişme

17 Mayıs 2020, Pazar 17:00
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayından yapılan açıklamada, Seçim Komisyonu tarafından 18 Şubat'ta cumhurbaşkanı ilan edilen Eşref Gani ile seçimlere hile karıştığı iddiasıyla sonuçları kabul etmeyen Abdullah Abdullah arasında anlaşma imzalandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, Abdullah Abdullah, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanlığı görevini yürütecek ve kabinenin yarısını da belirleyecek.

Anlaşma kapsamında Cumhurbaşkanı Gani tarafından eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum'a mareşallik unvanı verildi.

Abdullah barış görüşmeleri sürecini yürütecek

Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanlığını üstlenen Abdullah, yeni göreviyle Taliban ile Afganistan hükümeti arasında yapılması planlanan barış görüşmeleri sürecini yürütecek.

Afganistan'da 20 Nisan 2019'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimi, iki kez ertelenerek 28 Eylül 2019'da yapılmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimin ardından yapılan itirazlar nedeniyle 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulan kesin olmayan sonuçlar 22 Aralık'ta açıklanmıştı.

Afganistan Seçim Komisyonu, Gani'nin cumhurbaşkanı seçildiğini açıklamış, Abdullah ise kendisinin kazandığını ileri sürmüştü.

Ayrı ayrı yemin töreni düzenlenmişti

Seçim Komisyonu tarafından cumhurbaşkanı ilan edilen Eşref Gani ile seçimlere hile karıştığı iddiasıyla sonuçları kabul etmeyeceğini duyuran Abdullah Abdullah arasında devam eden anlaşmazlığın giderilmesi için, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın her iki aday arasında son ana kadar yürüttüğü mekik diplomasisinden sonuç alınamamıştı.

Bunun üzerine hem Gani hem de Abdullah 9 Mart'ta ayrı ayrı yemin törenleri düzenlemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının çifte yemin töreniyle ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'da her türlü "paralel yönetim" oluşturma çabalarına karşı olduğunun altı çizilmiş, Washington'ın tek parça ve birlik içinde bir Afganistan'ı destekleyeceği ifade edilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 667
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hediye kitap kampanyasında Risale-i Nur'a ilgi ve talep artıyor

    Yüzyılın en büyük krizi kapıda

    Gençliğin önceliği hürriyet

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    Dünya genelinde son 24 saatte neler yaşandı?

    ABD'de koronavirüs yasaklarına uymayan Yahudi okulu kapatıldı

    Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni genelge

    'Öyle birisi var ama aynı takımda oynadığımız için sıkıntı yok'

    Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

    Bakan Koca: Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var

    Şehit Jandarma Yüzbaşı Çiftçi dualarla uğurlandı

    Şehide duâ

    En çok başvuru âdil yargılama ihlâlinden

    Salgın geçim kaynaklarını mahvetti

    ABD'de konut başlangıçları son 5 yılın en düşük seviyesinde

    Kösedağ'ın eteklerinde renk cümbüşü

    Vaka sayılarının arttığı Arap ülkelerinde son durum?

    Çin’den ABD’ye DSÖ tepkisi

    Dünya genelinde vaka sayısı 5 milyona dayandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tarihe düşülen notlar
    Genel

    Yüzyılın en büyük krizi kapıda
    Ahmet BATTAL

    Fetömetreli adalete güvenelim mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Az bir bedel, çok büyük netice!
    Genel

    Hediye kitap kampanyasında Risale-i Nur'a ilgi ve talep artıyor
    Cevher İLHAN

    Kayyımla demokrasi kıyımı
    Risale-i Nur'dan

    İsrafla gelen hırsın neticeleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Uhuvvette suhulet ve selâmet var
    Faruk ÇAKIR

    Çeşmelerdeki su sesine duâlar karışacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.