Afganistan'da Şii camisine bombalı saldırı: 46 kişi öldü, 143'ü yaralandı

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin öldüğü bildirildi.

Kunduz Kültür ve Enformasyon Müdürlüğü patlamaya ilişkin güncel bilgileri açıkladı. Açıklamada, olayda şu anki verilere göre 46 kişinin öldüğü, 143 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Patlamanın intihar saldırısı olduğu belirtildi. Kunduz merkezdeki Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesi (MSF) ve Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) tarafından daha önce yapılan açıklamalarda ölen ve yaralananların sayısının toplamda 100'ü aştığını belirtmişti. ABD sonrası en ölümcül saldırı Şii camisini hedef alan saldırı, yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılmasının ardından ülkede yaşanan en ölümcül terör eylemi oldu. ABD'nin 31 Ağustos'ta son güçlerini çekerek ülkeden ayrılmasının ardından Afganistan'daki patlamalar başkent Kabil'in doğusundaki Nangerhar vilayetinin merkezi Celalabad'da yoğunlaşmıştı. Söz konusu saldırıların çoğu Taliban güçlerini hedef alırken bugünkü saldırı, doğrudan sivilleri hedef alan en şiddetlisi oldu. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, 31 Ağustos sonrası meydana gelen saldırılar ve geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. AA

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