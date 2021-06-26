Afganistan'ın kuzeyinde 1 ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Andhoy ilçesi Taliban'ın kontrolüne geçti.

Faryab İl Şura Vekili Muhammed Nader Saidi, basına yaptığı açıklamada, militanların Andhoy ilçesine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi. Saldırı sonucu ilçe merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Saidi, güvenlik güçlerinin geri çekildiğini belirtti. Saidi, çatışma sırasında ilçe merkezindeki 70 dükkanın yandığını kaydetti. Görgü tanıklarının ifadesine göre çatışma sırasında Afgan güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında siviller de kayıp verdi. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda ilçe merkezindeki tüm kamu binalarının ele geçirildiği iddia edildi. Öte yandan dün de Taliban militanları, Faryab'ın Kurgan ve Karamkol ilçelerini kontrol altına almıştı. AA

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