'Afganistan ordusu Taliban'ı hedef aldı, 35 sivil öldü'

Afganistan'da Taliban'a yönelik olarak düzenlenen bir hava saldırısında yakınlardaki düğünün vurulması üzerine onlarca sivil öldü.

Reuters'a konuşan iki eyalet yetkilisi, Helmand eyaletinde Afgan hükümet güçlerince düzenlenen hava operasyonunda en az 35 sivilin öldüğünü bildirdi. Yetkililere göre saldırıda 13 kişi de yaralandı.

Afgan hükümet güçleri Pazar gecesi Taliban'ın intihar bombacılarını eğitmek için kullandığını söyledikleri bir eve baskın düzenledi. Bu sırada, bitişiğindeki bir hedef de vuruldu.

Helmand Vilayet Meclisi Üyesi Attaullah Afgan, "35 sivil öldü ve 13'ü de yaralandı. Bu kişiler, Musa Kala bölgesinin Khaksar kesiminde, hedefin yakınındaki bir düğüne katılıyorlardı" dedi.

Vilayet Meclisi'nin bir başka üyesi Abdül Macid Akhundzadah ise olayda 40 kişinin öldüğünü ve hepsinin sivil olduğunu söyledi.

Afgan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Helmand Vilayeti'nin Musa Kala bölgesinde düzenlenen ortak operasyonda, 22 Taliban üyesi öldürüldü ve 14'ü gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Operasyon düzenlenen evin Taliban'ın yabancı militanları tarafından da kullanıldığını belirten Bakanlık, gözaltına alınanlar arasında 5 Pakistanlının ve 1 Bangladeşlinin olduğunu kaydetti.

Bakanlık, ölenler arasında sivillerin olduğu iddialarının inceleneceğini bildirdi.