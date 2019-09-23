"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

'Afganistan ordusu Taliban'ı hedef aldı, 35 sivil öldü'

23 Eylül 2019, Pazartesi 17:32
Afganistan'da Taliban'a yönelik olarak düzenlenen bir hava saldırısında yakınlardaki düğünün vurulması üzerine onlarca sivil öldü.

Reuters'a konuşan iki eyalet yetkilisi, Helmand eyaletinde Afgan hükümet güçlerince düzenlenen hava operasyonunda en az 35 sivilin öldüğünü bildirdi. Yetkililere göre saldırıda 13 kişi de yaralandı.

Afgan hükümet güçleri Pazar gecesi Taliban'ın intihar bombacılarını eğitmek için kullandığını söyledikleri bir eve baskın düzenledi. Bu sırada, bitişiğindeki bir hedef de vuruldu.

Helmand Vilayet Meclisi Üyesi Attaullah Afgan, "35 sivil öldü ve 13'ü de yaralandı. Bu kişiler, Musa Kala bölgesinin Khaksar kesiminde, hedefin yakınındaki bir düğüne katılıyorlardı" dedi.

Vilayet Meclisi'nin bir başka üyesi Abdül Macid Akhundzadah ise olayda 40 kişinin öldüğünü ve hepsinin sivil olduğunu söyledi.

Afgan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Helmand Vilayeti'nin Musa Kala bölgesinde düzenlenen ortak operasyonda, 22 Taliban üyesi öldürüldü ve 14'ü gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Operasyon düzenlenen evin Taliban'ın yabancı militanları tarafından da kullanıldığını belirten Bakanlık, gözaltına alınanlar arasında 5 Pakistanlının ve 1 Bangladeşlinin olduğunu kaydetti.

Bakanlık, ölenler arasında sivillerin olduğu iddialarının inceleneceğini bildirdi.

BBC Türkçe

Etiketler: Afganistan, ordu, Taliban, sivil
Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mısır'da Sisi'yi protesto eden 400 kişi gözaltına alındı

    Tunus'ta seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi

    CHP'den IMF görüşmesi ile ilgili açıklama

    'Afganistan ordusu Taliban'ı hedef aldı, 35 sivil öldü'

    Mısır'da iki Cumhurbaşkanlığı çalışanına 'yolsuzluk' suçlaması

    TÜRSAB: Thomas Cook'tan otellerimizin önemli miktarda alacağı bulunuyor

    ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de 172 kez "katliam" yaptı

    BM'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı kınaması

    Irak'ın kuzeyinden acı haber

    Grip hastalığına dikkat!

    Müslüman olan Della Miles: Son derece huzurluyum

    AYM Başkanı Arslan: Şu anda önümüzde 47 bin bireysel başvuru var

    Bir Azerbaycan askeri şehit oldu

    Tanesi 35 lira

    1 Kasım'dan itibaren yasaklanıyor

    Mısır'da 356 kişi gözaltına alındı

    178 yıllık Thomas Cook iflas etti

    MEB araştırması öğrenci başarısına ilişkin ne diyor?

    Şırnak ve Avaşin Bölgesindeki operasyonlara ilişkin açıklama

    İhtilâflar, ABD ve İsrail’e yarıyor

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    KHK yarası derin
    Yeni Asya'dan Size

    Olağanüstü toplantının ardından
    Süleyman KÖSMENE

    Allah, zoru emreder mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdil YILDIRIM

    Namaz nasıl bir şifa kaynağıdır?
    M. Said ZEKİ

    Korku tutuğu veya cellâdına aşık olmak!
    Cenk ÇALIK

    Kudret kelimeleri: Sinekler
    Risale-i Nur'dan

    Tefekkür, gafleti izale eder
    Genel

    1 Kasım'dan itibaren yasaklanıyor
    Şükrü BULUT

    İhanet hançeriyle yaralı iki mazlum şehir: İstanbul ve Berlin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.