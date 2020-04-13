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13 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Afrika Birliği, salgınla mücadele için 4 özel elçi atadı

13 Nisan 2020, Pazartesi 21:18
Afrika Birliği, yeni tip koronavirüs salgınında kıtanın çıkarlarını korumak için 4 özel elçi atadı.

Afrika Birliği'nin (AfB) sitesinde yer alan açıklamada, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın, eski Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Ngozi Okonjo-Iweala, eski Ruanda Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Donald Kaberuka, eski Credit Suisse CEO'su Tidjane Thiam ve eski Güney Afrika Cumhuriyeti Maliye Bakanı Trevor Manuel'u elçi olarak atadığı bildirildi.

Elçilerin, G20, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası finans kurumlarının Kovid-19 ile mücadelede vadettiği desteğin takibini yapacağı kaydedilen açıklamada, "Pandeminin Afrika ülkelerindeki sosyo-ekonomik ve siyasal yıkıcı etkisi göz önüne alınacak olursa bu kurumlar ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olan kıta ekonomisini desteklemelidir. Bu destek kapsamlı bir kurtarma planı, borçların ve faiz ödemelerinin ertelenmesini de kapsamalıdır." ifadesine yer verildi.

AA

Etiketler: Afrika Birliği, salgın, mücadele, özel elçi
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