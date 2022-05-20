Afrika’da binlerce kişi göç yolunda öldü

Doğu Afrika’dan Arap Yarımadası’na geçmek isteyen binlerce kişinin göç yolunda öldüğü ya da kaybolduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), dünyanın en yoğun göç rotası olarak adlandırılan “Doğu Koridoru” hattındaki göçlerde birçok kişinin can verdiğini açıkladı. IOM’ye göre, 2014’ten buyana Doğu Afrika ülkelerinden Arap Yarımadasına geçmek isterken binin üzerinde kişi öldü ya da kayboldu. Ölümlerin çoğunun “boğulma” nedeniyle gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. AA

Okunma Sayısı: 117

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.