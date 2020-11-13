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13 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

Afrika'daki vaka sayısı 2 milyona yaklaştı

13 Kasım 2020, Cuma 11:56
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 617 artarak 1 milyon 946 bin 369 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 269 artışla 46 bin 262'ye ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 76 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 417, Fas'ta ise 4 bin 570 kişi öldü.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 744 bin 732'si buldu. Bu ülkeyi 276 bin 821 vakayla Fas ve 110 bin 95 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 641 bin 278 kişi iyileşti.

AA

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