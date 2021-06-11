Afrika halen aşı bekliyor

Afrİka’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 5 milyonu geçerken, varlıklı ülkelerin aşı talepleri nedeniyle 1,3 milyar nüfuslu kıtanın sadece yüzde 2,1’i aşılanabildi.

Şimdiye kadar 55 milyon doz aşının geldiği kıtada uygulanan doz miktarı toplam 40 milyona ulaştı, henüz 3 ülkede ise toplu aşılama hiç başlamadı.

ABD, İsrail, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerin nüfuslarının yaklaşık yüzde 50’si en az bir doz aşı olurken, salgında üçüncü dalganın beklendiği Afrika genelinde en az bir doz aşı olanların nüfusa oranı yüzde 2,1’de kaldı. Sahra Altı Afrika’da 1 milyon doz aşının uygulandığı ülke sayısı ise sadece 6 oldu. Şimdiye kadar Nijerya’da 2,2 milyon, Etiyopya’da 1,8 milyon, Güney Afrika’da 1,3 milyon, Angola’da 1,2 milyon, Zimbabve’de 1 milyon ve Kenya’da 1 milyon doz aşı yapıldı.