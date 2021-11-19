"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Afrin'de terör saldırısı: 3 sivil öldü

19 Kasım 2021, Cuma 20:39
Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin öldüğünü, 10 sivilin yaralandığını bildirdi.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 18.00 sıralarında Afrin ilçe merkezine saldırı gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"YPG/PKK terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 6 füze atışı gerçekleşmiş olup, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın öldüğü, 10 sivil şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenmiştir. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

AA

Etiketler: Afrin, terör saldırısı
Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yunanistan, İspanya ile Türkiye'nin yaptığı anlaşmalara tepki gösterdi

    "Çiftçiye gübre ve yem, zam olarak geri dönecek"

    Afrin'de terör saldırısı: 3 sivil öldü

    Türkiye'de 23 bin 810 yeni vaka daha

    "İki devletli çözümü ilerletin"

    Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi

    "Milletin defterini dürdü"

    Avusturya eski Başbakanının dokunulmazlığı kaldırıldı

    Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

    NATO'dan Rusya'ya çağrı: Ukrayna sınırındaki gerilimi tırmandırmayın

    Çin'e olimpiyat boykotu

    Bulgaristan, Türkiye'yi seçimlere müdahale etmekle suçluyor

    DİSK asgari ücret talebini açıkladı

    Benzin ve motorine zam kararı

    Türkiye'de yağışlar son 20 yılın en düşük seviyesinde

    Hindistan'daki tartışmalı tarım yasaları kaldırılacak

    Amazonlar'daki ormansızlaşma son 15 yılın en yüksek seviyesinde

    İran'dan ABD'nin yaptırımlarına tepki

    "Yemen'de 4 günde binden fazla aile yerinden oldu"

    O kitabı yazmaz olaydın

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın Hilmi Uran’a mektubu ve yeni CHP
    Genel

    O kitabı yazmaz olaydın
    Ahmet BATTAL

    Damatçı sistem değişecek, merak etmeyiniz…
    Genel

    Kainatın tanzifi, süpürülmesi ve temizlenmesi
    Genel

    Benzin ve motorine zam kararı
    Osman ZENGİN

    Bayram Ağabeyin şoförlüğü...
    Süleyman KÖSMENE

    Ahid sandığı nedir, şimdi nerededir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.