Afrin'de terör saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandı.

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir caddede bomba yüklü bir araç patlatıldı. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu. Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor. AA

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