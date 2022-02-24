AGİT'ten Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına kınama

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıyı şiddetle kınadı.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, AGİT Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid'ın ortak açıklamasına yer verildi. Açıklamada, "Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatını şiddetle kınıyoruz. Ukrayna'ya yönelik bu saldırı, milyonlarca insanın hayatını ciddi bir şekilde tehlikeye attığı gibi uluslararası hukuk ve Rusya'nın taahhütlerinin ihlali anlamına geliyor" ifadesine yer verildi. Açıklamada, "Tüm askeri faaliyetlerin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz" görüşü paylaşıldı. Avusturya, İtalya ve Çekya'dan tepki Bu arada Avusturya Başbakanı Karl Nehammer da Rusya’nın saldırısını kınadı. Nehammer, ülkesinin bu zor süreçte Ukrayna’nın yanında olduğunu belirterek, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik bu yeni saldırı cevapsız kalmayacaktır" dedi. Çekya Başbakanı Petr Fiala ve Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky de yaptıkları açıklamada, Rus askeri müdahalesine tepki gösterdi. İtalya Başbakanı Mario Draghi, İtalyan hükümetinin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınadığını ve ülkesinin Ukrayna halkına yakın olduğunu açıkladı.

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