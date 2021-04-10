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10 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Alibaba'ya rekor ceza kesildi

10 Nisan 2021, Cumartesi 12:34
Çin'in en büyük internet alışveriş platformlarına sahip olan Alibaba Group'a sektörde tekelleştiği ve ülkedeki rekabet kanunlarına uymadığı gerekçesiyle 18.25 milyar yuen (2.75 milyar dolar) para cezası kesildi.

Bu rakam bugüne kadar ülkede bir şirkete verilen en büyük para cezası olurken, Alibaba, Çin Piyasa Düzenleme Kurulu (SAMR) ile işbirliğine gideceğini ve söz konusu meblağı ödeyeceğini duyurdu.

2.75 milyar dolarlık para cezası Alibaba'nın 2029 yılı karının sadece yüzde 4'ünü oluşturuyor.

SAMR'dan yapılan açıklamada söz konusu cezaya ek olarak, Alibaba’nın üç yıl boyunca devlet kurumlarına kendi kendini inceleme ve uyumluluk raporlarını sunması gerektiğini belirtti. Alibaba ise şirketin işleyiş yapısını gözden geçireceğini ve satış sistemlerinde iyileşmeler yapacağını duyurdu.

Konuyla ilgili konuşan uzmanlardan Tsinghua Üniversitesi araştırma görevlisi Liu Xu, söz konusu cezanın düşünüldüğü kadar büyük olmadığını ifade ederek, "Bu ceza Alibaba için sembolik. Çin'deki tekelciliği önlemek için devlet kurumlarının şeffaflık ve daha adil bir mekanizmayı güçlendirmek için yaptığı çalışmalar oldukça önemli. Bu yasalar Çin'de satış yapan diğer internet platformları için de geçerli." diye konuştu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Alibaba, rekor, ceza
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