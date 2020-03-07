Alman hükümetine “göçmenleri al” çağrısı

Almanya’daki pek çok çocuk ve insan hakları kuruluşu, federal hükümeti Yunanistan’dan göçmen almaya çağırdı.

Alman Çocuk Koruma Birliği’nin Başkanı Heinz Hilgers, İçişleri Bakanı Horst Seehofer’den çocuk yaştaki sığınmacıların ve çocuklu ailelerin alınmasına karşı gösterdiği direnişten vazgeçmesini talep etti.

Alman Çocuk Koruma Birliği’nin Başkanı Hilgers, sadece Midilli Adası’ndaki Moria kampında yaklaşık 7 bin çocuğun bulunduğunu, oradaki şartların “Avrupa için bir utanç” olduğunu söyledi. DW Türkçe’nin haberine göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Almanya Hukuk Bölümü Başkanı Roland Bank da pek çok kuruluşun yaptığı mülteci alımına ilişkin çağrıların memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Bank, ayrıca içinde bulunulan kritik dönemde ise Almanya’nın öncü rolü üstlenmesi gerektiğini ve belli sayıda sığınmacıyı kabul edebileceğini belirtti.