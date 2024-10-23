Almanlar: İsrail’e silah satılmasın

Almanya’da halkın büyük çoğunluğu İsrail’e silah teslimatlarına karşı çıkıyor. Alman medya kuruluşları Stern ve RTL için araştırma şirketi Forsa Enstitüsü tarafından yapılan ve sonuçları Salı günü yayınlanan ankette, katılımcıların yüzde 60’ı İsrail’e silah ihracatına karşı olduklarını beyan etti.

Silah sevkiyatlarının sürmesine destek verenlerin oranı yüzde 31’de kalırken, katılımcıların yüzde 9’u kararsız olduklarını ifade etti. DW Türkçe’nin haberine göre Telefon görüşmesi yoluyla yapılan çalışma kapsamında 17-18 Ekim tarihlerinde bin 7 kişinin görüşleri alındı, ankette hata payı yüzde 3 olarak hesaplandı. Scholz’un partisi Sosyal Demokratlar (SPD) özelinde bakıldığında, seçmenin yüzde 60’ı İsrail’e silah sevkiyatlarına karşı olduğunu beyan etti. İktidar koalisyonunun ortakları liberal çizgideki Hür Demokrat Parti (FDP) seçmeninin yüzde 52’si, Yeşiller tabanının ise yüzde 50’si silah ihracatına karşı olduklarını belirtti. Haber Merkezi

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