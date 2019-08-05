Almanya: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda oluşturacağı donanma gücüne katılmayacağız

Almanya, Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanması amacıyla ABD öncülüğünde oluşturulacak donanma gücüne katkıda bulunmayı bir kez daha reddetti.​

Hükümet Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile hükümetin tamamının, Hürmüz Boğazı’nda ABD öncülüğünde oluşturulacak uluslararası askeri koalisyonda yer almayı düşünmediğini açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Sözcü, “Şansölye, şu anki mevcut durum ve mevcut şartlar altında ABD öncülüğündeki görev gücüne katılmayı düşünmüyor. Alman hükümetindeki herkes bu konuda hemfikir” dedi.

MASS: ABD DEĞİL, AB MİSYONU İSTİYORUZ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bu konuda Berlin’in gönülsüzlüğünü bir kez daha vurguladı.

Gazetecilere açıklama yapan Mass, “Bu aşamada İngilizler Amerikan misyonuna katılmayı tercih etti. Biz bunu istemiyoruz. Biz bir Avrupa misyonu istiyoruz” diye konuştu. Konunun masada olduğunu belirten Mass, AB’yi ikna etmeninse zaman alacağını söyledi.

Mass’in bu çıkışı, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in ‘ABD’nin bölgede müttefik bir deniz gücü kurmakta başarısızlığa uğradığı’ şeklindeki açıklamasından sonra geldi.

Zarif, “Bugün, ABD dünyada yalnız ve (Körfez’de) bir koalisyon yaratamıyor. Arkadaşları olan ülkeler, onlarla bir koalisyonda yer almaktan çok utanıyor” dedi.

DAHA ÖNCE DE 'HAYIR' DEDİ

ABD’nin başkent Berlin’deki elçiliği, Hürmüz Boğazı’ndaki petrol tankerlerini iran’a karşı koruma amacıyla uluslararası bir askeri koalisyon için Almanya’dan resmen destek istediğini duyurmuştu. ABD, Almanya’nın bu konuda Fransa ve İngiltere’ye katılmasını talep etmişti.

Ancak ABD’nin teklifi daha önce de Alman siyasetçiler tarafından reddedilmişti.

Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ‘hayır’ yanıtı vereceklerini duyurmuştu. Almanya'nın askeri gerilimin artmasını istemediğini söyleyen Maas, diplomasiden yana olduklarını vurgulamıştı.