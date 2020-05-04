Almanya'da berber salonları yeniden açıldı

Almanya'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 23 Mart'ta hizmete kapatılan kuaför ve berber salonları yeniden müşterilerine kapılarını açtı.

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 23 Mart'ta hizmete kapatılan kuaför ve berber salonları yeniden müşterilerine kapılarını açtı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyaletlerin başkanlarının iki hafta önce aldıkları karar doğrultusunda belirli kurallara riayet etmek şartıyla kuaför ve berber salonları bugün yeniden hizmete başladı. AA

Okunma Sayısı: 200

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.