Almanya'da sandık çıkış anketleri açıklandı

Almanya'da 20. dönem Federal Meclisi'ni (Bundestag) belirlemek için yapılan genel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi.

Yoğun katılımın görüldüğü Almanya genel seçimlerinde ARD kamu televizyonunun sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) destek oranının başa baş gittiği görüldü. İki parti de oyların yüzde 25'ini aldı. ZDF kamu televizyonunun çıkış anketlerine göreyse Sosyal Demokratlar yüzde 26 oy oranıyla, yüzde 24'lük oy oranı yakalayan Hristiyan birliğin önüne geçti. Her iki çıkış anketinde de Annalena Baerbock'un şansölye adayı olarak yarıştığı Yeşiller Partisi'nin oy oranı yüzde 15 olarak hesaplandı. Oy verme işleminin ilk saatlerinde yaşlı seçmenler ağırlıklı olarak oy kullanırken, gün ortasından itibaren genç ve orta yaşlı seçmenler sandığa ilgi gösterdi. Euronews Türkçe

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