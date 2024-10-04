Almanya’daki camilerde “Açık Cami Günü”

İki Almanya’nın birleşme yıl dönümü dolayısıyla ülkedeki camilerde geleneksel hale gelen “Açık Cami Günü” etkinliklerinin bu yıl 28’incisi düzenlendi. Almanya’da 1997 yılından bu yana geleneksel olarak her yıl düzenlenen “Açık Cami Gününe” bu yıl da Müslüman olmayan toplumun ilgisi yoğun oldu.

Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyinin (KRM) bu yılki temasını “İnsan hayatı ve önemi” olarak belirlediği Açık Cami Gününde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilere Müslüman olan veya olmayan çok sayıda kişi yoğun ilgi gösterdi. Almanya’da 858 caminin bağlı bulunduğu DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi’ne gelen konuklar, cami ve İslamiyet ile ilgili bilgi aldı. DİTİB Genel Sekreteri Eyüp Kalyon, gün içinde yüz binlerce kişinin camileri ziyaret ederek, ibadethaneleri içeriden görme imkanına sahip olduklarını belirtti. AA

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