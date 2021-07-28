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28 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Almanya'daki patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi

28 Temmuz 2021, Çarşamba 10:31
Almanya'nın Leverkusen kentinde, Currenta şirketine ait kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde dün meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Currenta şirketinden yapılan açıklamada, patlamada iki kişinin öldüğünü 31 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada 5 kişinin halen kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Kayıplardan birisinin tesiste çalışan Erdoğan S. adındaki Türk olduğu iddia edildi.

Leverkusen itfaiyesi de akıllı telefon kullanıcılarına "yüksek tehlike" uyarısı gönderdi.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, yerel medyaya yaptığı açıklamada, patlamanın sebebi hakkında henüz bir şey söyleyemediklerini belirtti.

Reul ayrıca, itfaiye ekiplerinin, patlama bölgesinde bulunan ve içinde 100 bin litre yanıcı zehirli atık madde taşıyan başka bir tankı koruma altına alarak, olası bir tehlikeyi önlediklerini açıkladı.

AA

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