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17 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Almanya Hükümet Sözcü: Twitter'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

17 Aralık 2022, Cumartesi 15:18
Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Twitter'ın aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesaplarını askıya almasına ilişkin açıklamada bulundu.

Hoffmann, "Amerikalı gazetecilerle ilgili son gelişmeler de dahil olmak üzere Twitter'da olup bitenleri artan bir endişeyle izliyoruz. Bunu çok yakından izliyor ve bundan ne gibi sonuçlar çıkarabileceğimizi değerlendiriyoruz." dedi.

Bir gazetecinin Twitter'ın Almanya'daki gazetecilerin de hesaplarını askıya alma girişiminde ne yapılacağının sorulması üzerine Hoffmann, "Bununla ilgili bir eşik belirlemedik, ancak mevcut durumun genel bağlamı içinde çok dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Daha sonra belirli bir şemaya göre hareket edeceğimiz bir kırmızı çizgiler kataloğu listelemedik. Öyle bir durumda bunu çok dikkatli bir şekilde değerlendiririz." yorumunda bulundu.

Hoffmann şu ana kadarki gelişmeleri sadece gözlemlediklerini ve atılması muhtemel adımlar konusunda bir karar almadıklarını vurguladı.​​​​​​​

Öte yandan Alman hükümetinin diğer Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Amerikalı gazetecilerin hesaplarının askıya alınmasını eleştirdi.

Büchner paylaşımında, "Kişisel bir not: Gazeteci hesaplarının keyfi olarak askıya alınması kabul edilemez. Bu gelişme devam ederse bu platformdan ayrılacağım." ifadelerine yer verdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da Twitter'ın kararını eleştiren bir paylaşımda bulunmuştu.

AA

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