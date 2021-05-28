Almanya, Namibya’da soykırım yaptığını kabul etti

Almanya, Namibya’da sömürge işgali döneminde soykırım yaptığını kabul etti ve bu ülkedeki yardım projelerine 1 milyar euro’dan fazla mali destekte bulunmayı vaat etti.

Almanya’nın sömürge zamanı yerleşimcilerinin, 1904 ile 1908 yılları arasında yerli Herero ve Nama halklarından on binlerce kişiyi katletmesi, tarihçiler tarafından “20. yüzyılın ilk soykırımı” olarak değerlendiriliyordu.

Bu durum yıllardır Almanya, Namibya arasındaki ilişkilerde en büyük sorun olarak ortaya çıkıyordu. Almanya, sömürge yönetiminin, bu ülkede zulüm yaptığı kabul ediyor ancak doğrudan tazminat ödemeyi reddediyordu.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı yazılı açıklamada, “Biz artık meydana gelen olayları, bugünün perspektifinden baktığımızdan soykırım olarak görüyoruz.” dedi.

Almanya, Namibya'nın kalkınmasına destek verecek

Alman bakan, Berlin’in 1884’den 1915’e kadar kontrolündeki topraklardaki olaylarla ilgili Namibya yönetimiyle 5 yıldır sürdürdüğü müzakerelerin ardından sağlanan anlaşmayı memnunlukla karşıladıklarını ifade etti.

Tarihi ve ahlaki sorumluluk anlayışıyla, Almanya’nın Namibya’dan ve öldürülenlerin akrabalarından özür dilediğini belirten Maas, “Kurbanların maruz kaldığı çok büyük eziyeti tanıma jesti olarak bu ülkenin kalkınmasını ve yeniden inşasını 1,1 milyar euro tutarındaki mali yardımla destekleyeceğiz. “ dedi.

Maas, bu yardımın tazminat için olası bir yasal başvuru yolunu açmayacağını sözlerine ekledi. Alman hükümeti kaynakları bu yardımın 30 yıllık bir süre gerçekleşeceğini bildirdi.