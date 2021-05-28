"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

Almanya, Namibya’da soykırım yaptığını kabul etti

28 Mayıs 2021, Cuma 10:32
Almanya, Namibya’da sömürge işgali döneminde soykırım yaptığını kabul etti ve bu ülkedeki yardım projelerine 1 milyar euro’dan fazla mali destekte bulunmayı vaat etti.

Almanya’nın sömürge zamanı yerleşimcilerinin, 1904 ile 1908 yılları arasında yerli Herero ve Nama halklarından on binlerce kişiyi katletmesi, tarihçiler tarafından “20. yüzyılın ilk soykırımı” olarak değerlendiriliyordu.

Bu durum yıllardır Almanya, Namibya arasındaki ilişkilerde en büyük sorun olarak ortaya çıkıyordu. Almanya, sömürge yönetiminin, bu ülkede zulüm yaptığı kabul ediyor ancak doğrudan tazminat ödemeyi reddediyordu.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı yazılı açıklamada, “Biz artık meydana gelen olayları, bugünün perspektifinden baktığımızdan soykırım olarak görüyoruz.” dedi.

Almanya, Namibya'nın kalkınmasına destek verecek

Alman bakan, Berlin’in 1884’den 1915’e kadar kontrolündeki topraklardaki olaylarla ilgili Namibya yönetimiyle 5 yıldır sürdürdüğü müzakerelerin ardından sağlanan anlaşmayı memnunlukla karşıladıklarını ifade etti.

Tarihi ve ahlaki sorumluluk anlayışıyla, Almanya’nın Namibya’dan ve öldürülenlerin akrabalarından özür dilediğini belirten Maas, “Kurbanların maruz kaldığı çok büyük eziyeti tanıma jesti olarak bu ülkenin kalkınmasını ve yeniden inşasını 1,1 milyar euro tutarındaki mali yardımla destekleyeceğiz. “ dedi.

Maas, bu yardımın tazminat için olası bir yasal başvuru yolunu açmayacağını sözlerine ekledi. Alman hükümeti kaynakları bu yardımın 30 yıllık bir süre gerçekleşeceğini bildirdi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Almanya, Namibya, soykırım, itiraf
Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya, Namibya’da soykırım yaptığını kabul etti

    'Bu dil Türkiye’ye yakışmıyor'

    Darbecilere okul boykotu

    Esnafın durumu hiç iyi değil

    Türkiye'de 8 bin 426 yeni koronavirüs vakasına rastlandı

    BM'den Filistinliler için 95 milyon dolar yardım çağrısı

    1 milyar 770 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    'Uluslararası toplumun ihmalkarlığı İsrail’i suç işlemeye teşvik ediyor'

    Bakan Dönmez: 3 petrol kuyusu keşfettik

    'İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları savaş suçu teşkil edebilir'

    Macron, Fransa'nın Ruanda Soykırımı'ndaki sorumluluğunu kabul etti

    Koca: Tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımız aşılanacak

    Montrö bildirisi soruşturmasında 84 şüpheli ifadeye çağrıldı

    Gazzeliler yaralarını sarmaya çalışıyor

    Mehmet Kutlular 20 yıl önce böyle demişti: Çeteler değil, millet iradesi hâkim olacak

    Küresel salgında dünya genelinde son durum

    ABD'deki silahlı saldırıda 8 kişi öldü

    Altay'ın Süper Lig hasreti sona erdi

    Real Madrid, Juventus ve Barcelona'dan UEFA'ya karşı ortak açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Anne ve bebeklerin yeri zindan değildir
    Genel

    Yönetici kral değildir, keyfî hareket edemez
    Genel

    'Bu dil Türkiye’ye yakışmıyor'
    Süleyman KÖSMENE

    Amel defterinin sağından verilmesi
    İbrahim ERSOYLU

    Bediüzzaman ve demokrasi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bin yıllık Bizans’ın son günleri (2)
    Cevher İLHAN

    AKP iktidarında artan içki felâketi
    Rifat OKYAY

    Nereye kadar sana ait?
    Şükrü BULUT

    Yeşil makyajlı kızılı tanıyor musunuz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Devlet uyuşturucu ticareti yapabilir mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.