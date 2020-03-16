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16 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Almanya’nın Bavyera eyaletinde 'acil durum' kararı

16 Mart 2020, Pazartesi 20:17
Almanya'nın Bavyera eyaletinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Münih’te yaptığı açıklamada, Avusturya’ya sınır Bavyera’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısının hızla arttığını, durumun ciddi olduğunu belirtti.

Alacakları tedbirlerle insanları korumayı hedeflediklerini vurgulayan Söder, "Acil durum ilan ediyoruz." dedi.

Söder, hemen başlayacak bu acil durumun uygulamasının Bavyera eyaleti için geçerli olacağını, böylelikle koronavirüs ile mücadelede kurumlara kapsamlı imkanlar verildiğini kaydetti.

Alınacak önlemler için 10 milyar avroya kadar bir fon oluşturacaklarını açıklayan Söder, “Burada kimseyi yalnız bırakmayacağız, ne halkı ne küçük işletmeleri ne de orta ölçekli işletmeleri. Bu büyük bir sınamadır." şeklinde konuştu.

Sokağa çıkma yasağının getirilmediğini belirten Söder, “Ancak herkes dışarı çıkıp çıkmayacağını veya kiminle temasta olduğunu düşünsün.” uyarısında bulundu.

Etkinliklerin yasaklandığını, okul ve kreşlerin kapatıldığını ifade eden Söder, yarından itibaren yüzme havuzları, sinemalar, kulüpler, barlar, diskotekler, oyun salonları, tiyatro, spor salonları, oyun parkları, hayvanat bahçeleri gibi zorunlu olmayan tüm yerlerin kapatılacağını kaydetti.

Gastronomi alanında çarşamba gününden itibaren restoran ve lokantaların saat 06.00’dan 15.00’e kadar açık kalabileceğini ifade eden Söder, süpermarketler, bankalar ve akaryakıt istasyonları için böyle bir sınırlamanın bulunmadığını ve saat 22.00'ye kadar açık kalacaklarını kaydetti.

Öte yandan Almanya bugün Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka sınırlarında kontrollere başladı.

Avustralya'da Anzak Günü etkinliklerine koronavirüs engeli

Avustralya’da her yıl 25 Nisan’da yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Anzak Günü anma törenleri, Avustralya Başkent Bölgesi (ACT), Kuzey Bölgesi (NT) ve Güney Avustralya (SA) dışında tüm eyaletlerde iptal edildi.

Avustralya’nın en büyük 5 eyaletinin iptal kararı almasında, Başbakan Scott Morrison’un 500 veya daha fazla kişinin katılımıyla gerçekleşecek etkinliklerin iptal edilmesi tavsiyesinin etkili olduğu belirtildi.

AA

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