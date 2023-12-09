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10 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Amerika İsrail’in suç ortağı

09 Aralık 2023, Cumartesi 19:31
Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas, 8 Aralık Cuma günü Reuters haber ajansına verdiği röportajda, Gazze’deki çatışmalara bir an önce son verilmesi ve Filistin devletinin kurulması ile sonuçlanacak kalıcı bir siyasi çözümün üzerinde çalışabilmek için uluslararası bir barış konferansı yapılması çağrısında bulundu.

Gazze’nin eski Gazze olmadığını, İsrail’in saldırıları sonrası büyük bir yıkım yaşadığını hatırlatan Abbas, “İsrail’e tam desteğini sunan ABD, Gazze Şeridi’nde olanlardan sorumludur” dedi. gazeteduvar’ın haberine göre, Abbas, “O (ABD) İsrail’e savaşı durdurmasını ve yükümlülüklerini yerine getirmesini söyleyebilecek tek güç ama maalesef bunu yapmıyor. Amerika İsrail’in suç ortağıdır.” sözlerini sarfetti. İsrail ve Filistinliler arasındaki çatışmaların uluslararası bir konferans ve dünya güçlerinin garantilerini gerektiren endişe verici bir aşamaya ulaştığını da söyleyen Abbas, İsrail’in Gazze’de Hamas ile savaşının yanı sıra son bir yıl içinde işgal altındaki Batı Şeria’nın her bölgesinde saldırılarını şiddetlendirdiğini söyledi. Abbas, buna İsrailli yerleşimcilerin Filistin kasabalarına saldırılarının da eşlik ettiğinin altını çizdi.

Haber Merkezi

 

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  • S.topuz

    9.12.2023 20:45:16

    Aman dikkat ve azamî SABIR! Bunların niyeti, müslümanları aşırı TAHRİK EDİP, Hem Filistinde hem de Avrupa ve Dünyada tekrar TERÖR olaylarınıın devreye girmesi ve böylece, yapacakları KATLIAM ve ZULÜMLERE bahane ve kılıf uydurup, Müslümanları terörist olarak lanse etmek ve daha sonra da onları topluca Düşman ilân edip yok etmek! Sakın, sakın böyle bir oyuna ve tuzağa kesinlikle düşmeyelim ve Müsbet hareket ve itidalli ve tedbirli ve de temkinli davranalım. Böylece gerçek terörün nereden kaynaklandığı ve kim olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır, vesselam! Allah c.c yar ve yardımcımız olsun inşaallah! ZALiMLER ve Katiller için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i Sâfilîn! 😭😤😡🙌🌷🤲🌷🌙☝️🕊🕊🕊🇵🇸🇵🇸🇵🇸

  • S.topuz

    9.12.2023 20:43:53

    La tegnedü min Rahmetillahi!" Allah'ın Rahmetinden ümit kesmeyin! "Allahü veliyyillezîne amenü!" Allah iman edenlerin dostudur! La tehzen, innallahe meana! Üzülme, muhakkak ki Allah bizimle BERABERDIR! Vallahü alâ külli şeyin GADÎR!" Allah'ın c.c gücü her şeye yeter! ALLAHÜEKBER, ALLAHÜEKBER! Allah c.c her şeyden ve herkesten daha BÜYÜKTÜR! "Allah'ü yütimmi NURİHİ, velev kerihel KAFİRUN!" "Allah c.c NUR'unu tamamlayacaktır, KÂFİRLER istemese de." اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ اٰخِرِ الزَّمَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ الْمَس۪يحِ الدَّجَّالِ وَ السُّفْيَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ الضَّلَالَاتِ وَ الْبِدْعِيَّاتِ وَ الْبَلِيَّاتِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ الْاَمَّارَةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شُرُورِ النُّفُوسِ الْاَمَّارَاتِ الْفِرْعَوْنِيَّةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النِّسَٓاءِ .. "İnnallahe meassabirîn." Allah c.c Sabreden ve müsbet hareket ederek HAK ve HUKUKUNU MÜDAFAA EDENLERLE BERABERDİR! ZALİMLER için yaşasın CEHENNEM!

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