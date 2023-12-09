Amerika İsrail’in suç ortağı

Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas, 8 Aralık Cuma günü Reuters haber ajansına verdiği röportajda, Gazze’deki çatışmalara bir an önce son verilmesi ve Filistin devletinin kurulması ile sonuçlanacak kalıcı bir siyasi çözümün üzerinde çalışabilmek için uluslararası bir barış konferansı yapılması çağrısında bulundu.

Gazze’nin eski Gazze olmadığını, İsrail’in saldırıları sonrası büyük bir yıkım yaşadığını hatırlatan Abbas, “İsrail’e tam desteğini sunan ABD, Gazze Şeridi’nde olanlardan sorumludur” dedi. gazeteduvar’ın haberine göre, Abbas, “O (ABD) İsrail’e savaşı durdurmasını ve yükümlülüklerini yerine getirmesini söyleyebilecek tek güç ama maalesef bunu yapmıyor. Amerika İsrail’in suç ortağıdır.” sözlerini sarfetti. İsrail ve Filistinliler arasındaki çatışmaların uluslararası bir konferans ve dünya güçlerinin garantilerini gerektiren endişe verici bir aşamaya ulaştığını da söyleyen Abbas, İsrail’in Gazze’de Hamas ile savaşının yanı sıra son bir yıl içinde işgal altındaki Batı Şeria’nın her bölgesinde saldırılarını şiddetlendirdiğini söyledi. Abbas, buna İsrailli yerleşimcilerin Filistin kasabalarına saldırılarının da eşlik ettiğinin altını çizdi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 345

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.