"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

"Amerikan bunu biliyor; Bu, ateşle oynamaya benziyor"

28 Ağustos 2024, Çarşamba 01:01
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin nükleer silahın kullanımına dair doktrinin belirlendiğini belirterek, "Amerikan yetkilileri de bunu biliyor. Bu, ateşle oynamaya benziyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin nükleer silahın kullanımına dair doktrinin belirlendiğini belirterek, "Amerikan yetkilileri de bunu biliyor. Bu, ateşle oynamaya benziyor. Onlar (Amerikalılar) da küçük çocuklar gibi mumlarla oynuyor." dedi.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani ile başkent Moskova'da görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Lavrov, "Burada uygulanan şiddetin durdurulması, insani sorunların çözümüne önem verilmesi, insanların normal hayata dönüşü ile sorunları çözerken de bölgede olanların temel nedenlerinin unutulmaması gerekiyor. Burada, Filistin devletinin oluşturulması söz konusu." diye konuştu.

Lavrov, İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarına karşılık verdiğine dikkati çekerek, "Ancak, buna karşı toplu ceza vermek yasa dışı." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in, "Gazze'de sadece teröristlerin olduğu" yönünde açıklama yaptığına işaret eden Lavrov, buna benzer değerlendirmelerin "tehlikeli" olduğunu vurgulayarak, "Yahudilerin de acı çektiği ideolojiden kaçınmak lazım." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin müzakereleri de değerlendiren Lavrov, bazı ilgili tarafların ateşkesin sağlanmasını istemediğini söyledi.

Lavrov, "Herkesin ateşkese ihtiyacı olmadığına dair güçlü bir izlenim var. Daha fazlası: bu süreçte bazı tarafların, gelecekte dünyanın siyasi alanında değişikliklerin yaşanacağına güvenerek, durumu şiddet seviyesinde tutmak için çatışmaları sürdürüyor." şeklinde konuştu.

İsrail tarafının, ABD'de düzenlenecek başkanlık seçiminin sonuçlarını beklediğini dile getiren Lavrov, Gazze’de 40 binden fazla sivil hayatını kaybettiğini ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirtti.

"Batı, durumun gerginleşmesinden kaçınmak istemiyor"

Bakan Lavrov, Ukrayna'nın Batı'dan "Storm Shadow" füzelerini Rus topraklarını vurması için izin istediği yönündeki iddiaları değerlendirerek, "Bu şantaj ve Batı'nın gerginlikten kaçınmak istediğini gösterme girişimidir. Ancak bu kurnazlık. Batı, durumun gerginleşmesinden kaçınmak istemiyor." dedi.

Rusya'nın nükleer silahın kullanımına dair doktrini olduğuna dikkati çeken Lavrov, "Doktrinimiz belirleniyor. Amerikan yetkilileri de bunu biliyor. Bu, ateşle oynamaya benziyor. Onlar (Amerikalılar) da küçük çocuklar gibi mumlarla oynuyor." şeklinde konuştu.

Rusya'nın çıkarları doğrultusunda Ukrayna ile ilgili hedeflerine ulaşacaklarını dile getiren Lavrov, Ukrayna ile müzakere masasına ültimatomsuz oturabileceklerini söyledi.

"Durov birilerinin tavsiyesi üzerine gözaltına alındı"

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının Rusya ve Fransa arasındaki ilişkilerini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Lavrov, ifade ve bilgi özgürlüğü açısından da Fransa ile ilişkilerin en düşük seviyede olduğunu kaydetti.

Lavrov, Telegram uygulamasının korunaklı olduğunu belirterek, "Durov, açıkça birilerinin tavsiyesi üzerine gözaltına alındı ve Telegram'ın şifreleme kodlarına erişilmesi amacıyla korkunç cezayla tehdit edildi. Fransızlar bunu eylemleriyle gösterdi." ifadelerini kullandı.

"Gazze Şeridi'nde barış ve istikrarın sağlanmasından yanayız"

Yemen Dışişleri Bakanı Zindani ise Yemen meselesinin çözümü için çaba gösterdiğini ifade ederek, "Ülkemizde barış ve istikrarın tesis edilmesi ana hedefimiz." dedi.

Filistin'deki gelişmelerde endişeli olduklarını dile getiren Zindani, şunları kaydetti:

"Buradaki durum, Yemen dahil tüm bölgeyi olumsuz etkiliyor. Husilerin attığı adımlar, gerginliği artırıyor, uluslararası yük taşımacılığını engelliyor. Bölgede ve Gazze Şeridi'nde barış ve istikrarın sağlanmasından yanayız. Filistin meselesinin adil çözümünden ve İsrail’in saldırganlığının sonlandırılmasından yanayız."

Bakan Zindani, Kızıldeniz'deki durumun gergin olduğunu ve bunun dünyadaki güvenliğini olumsuz etkilediğini söyledi.

AA

Okunma Sayısı: 371
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Amerikan bunu biliyor; Bu, ateşle oynamaya benziyor"

    "ABD ile müzakereye engel yok ancak ona güvenmeyin"

    Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

    Servis ücretlerine de fahiş zam

    Arakanlı Müslümanlara gıda ablukası: 'Gıdayı silah olarak kullanıyorlar'

    'Sağlam evlerimizin çökmesinden korkuyoruz'

    Sahte imzalı tahliye dâvâlarına dikkat

    Okul alışverişi cep yakıyor

    Beslenme çantası da lüks oldu

    Otomotiv satışlarına ilişkin yeni düzenlemelerde neler var?

    Gazze'de suyu "savaş silahı" olarak kullanan İsrail, sağlık krizine yol açtı!

    Filistin: Mescid-i Aksa'ya dokunulmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz

    Ukrayna: Rusya'ya cevap vermeye hazırlanıyoruz

    Adalet olmadan huzur olmaz

    Tarım planlaması böyle yapılmaz

    Gazze’de bir okul katliamı daha

    “Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?”

    Deprem bölgesinde mücbir sebep uzatılmalı

    Kiralar yine ateş pahası

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlaç mı, zehir mi?
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Gymnich toplantıları, AB ülkeleri
    Cevher İLHAN

    Ekonomik çöküş gizlenemiyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bekir Ağa’dan “Koreli Recep” Ağabeye
    Ali FERŞADOĞLU

    İktidar âilenin tahribine nasıl göz yumar!?
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennem nasıl bir azaptır?
    Genel

    Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek
    Genel

    "Amerikan bunu biliyor; Bu, ateşle oynamaya benziyor"
    Risale-i Nur'dan

    Şu küçücük insanın büyük ehemmiyeti vardır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.