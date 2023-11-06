"Anglosaksonlar, Orta Doğu'yu büyük savaşın eşiğine sürüklüyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Anglosaksonların, Orta Doğu'yu büyük savaşın eşiğine sürüklediğini belirterek, "Bu çizgi, Ukrayna dahil diğer bölgelerde de görülüyor." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da 4 Kasım'da açılan "Rusya" Uluslararası Fuarı kapsamında çevrim içi katıldığı konferansta, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki duruma işaret eden Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Anglosaksonların, Orta Doğu’yu büyük savaşın eşiğine sürüklediğini görüyoruz. Bu çizgi, Ukrayna dahil diğer bölgelerde de görülüyor. Buna benzer çok örnek var ancak sonuç aynı. Irak, Libya ile olduğu gibi devlet yapısının yok edilmesi veya zayıflaması. Bunu Suriye ile de yapmaya çalıştılar. ​Böyle bir politikanın diğer sonuçları arasında terörizm ve aşırıcılığın artması, insanların kaderinin bozulması, yıkılan aileler, milyonlarca mülteci akışı bulunuyor."

Batılı ülkelerin, dünyanın çeşitli bölgelerinde kaos, ülkeler ve halklar arasında kavgalar, etnik ve dinler arası çelişkiler oluşturmaya çalıştığı değerlendirmesinde bulunan Lavrov, "​​​​​​Batı, kendi sorunlarını başka ülkelerin üzerinden çözmeye ve başkalarının kaynaklarını sömürmeye alıştı." dedi.

Lavrov, NATO'nun geleceğiyle ilgili soruya "NATO, geçmişin kalıntısı. NATO'nun kuruluş sebebini yitirmesinin ardından varlığını sürdürmemesi gerekiyordu. Burada Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı'nı kastediyorum. NATO, dokunaçlarını tüm gezegene yayıyor. Üzücü ancak onların çökeceğini düşünüyorum. Hegemonya herkese bu kadar pervasızca ve ısrarla dayatılamaz. Zamanlar artık değişti." yanıtını verdi.