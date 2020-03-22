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22 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

"Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın"

22 Mart 2020, Pazar 21:15
Sağlık Bakanı Koca, Samsun'da yaşayan, annesi sağlık personeli, babası ise asker kardeşlerin "Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın." mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan, Samsun'da yaşayan iki küçük kardeşin asker ve sağlık çalışanı şapkaları takıp, ellerindeki "Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker ikisi de çalışıyor. İzinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için siz de evde kalın" yazılı kağıtla çektirdikleri fotoğrafın yer aldığı paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında, iki kardeşin fotoğrafının altında, "Bu mesaj Samsun'dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik." ifadesine yer verdi.

AA

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