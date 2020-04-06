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6 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Apple cerrahi maske üretecek

06 Nisan 2020, Pazartesi 13:31
Teknoloji devi Apple sağlık personeli için yüzü tamamen kapatan cerrahi maske geliştirdiklerini ve haftada bir milyon adet üretileceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Apple CEO'su Tim Cook bu hafta sonundan itibaren haftada bir milyon maske üreteceklerini söyledi. Mühendisler tarafından geliştirilen, şeffaf plastikten oluşan maskelerin yüzün tamamını kapatacağı ifade edildi.

Şu ana kadar tedarikçiler aracılığı ile 20 milyon cerrahi maskeye ulaştıklarını belirten Apple yöneticisi, maskelerin ilk aşamada Amerika Birleşik Devletleri için üretileceğini söyledi.

Prada ve Lamborghini gibi birçok lüks markalar maske üretimine başlarken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump otomobil üreticisi General Motors'dan solunum cihazı üretmesini talep etmişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Apple, cerrahi maske
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