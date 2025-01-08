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8 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Arakanlı Müslümanlar zulüm görüyor

08 Ocak 2025, Çarşamba 11:00
AB, ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, İsviçre, Doğu Timor ve İngiltere, Myanmar’daki insanî duruma ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Arakanlı Müslümanlara gıda ablukası: 'Gıdayı silah olarak kullanıyorlar'

 

Açıklamada, Myanmar’da giderek kötüleşen insan hakları ve insanî krizden derin endişe duyulduğu belirtildi.

Myanmar’daki krizin daha da kötüleştiği ifade edilen açıklamada, darbeyle iktidara gelen askerî yönetimin Myanmar halkına yönelik şiddet içeren baskısının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    8.1.2025 12:10:36

    Myanmar'daki din kardeşlerimize yapılan katliamların,tehcirlerin,insanlık dışı her türlü tatbikatın kınanmasını yapmışsınız tebrikler.Ancaaak aylardır insanlık dışı katliamı aşan ve soykırım yapan terörist devlete verdiğiniz destek nedir.Bu ne ikiyüzlülük,riyakarlık ve sahtekarlıktır. Dünya iletişim ile şehir haline dönmüştür.Semtlerden birinde olan vahim hadise anında duyulmaktadır. Bizler cani,katil ve vahşilere hangi desteği verirse versin verenleri yüce rabbimize havale ediyoruz.

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