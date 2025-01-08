Arakanlı Müslümanlar zulüm görüyor

AB, ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, İsviçre, Doğu Timor ve İngiltere, Myanmar’daki insanî duruma ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Arakanlı Müslümanlara gıda ablukası: 'Gıdayı silah olarak kullanıyorlar' Açıklamada, Myanmar’da giderek kötüleşen insan hakları ve insanî krizden derin endişe duyulduğu belirtildi. Myanmar’daki krizin daha da kötüleştiği ifade edilen açıklamada, darbeyle iktidara gelen askerî yönetimin Myanmar halkına yönelik şiddet içeren baskısının kabul edilemez olduğu vurgulandı. AA

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