Arakanlı Müslümanlara gıda ablukası: 'Gıdayı silah olarak kullanıyorlar'

Amerikan medya kuruluşu CNN, Myanmar’da cuntanın Arakanlı Müslümanlara karşı gıda ablukası uyguladığını yazıyor.

Myanmar’daki yardım görevlileri ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, cuntanın farklı yerlere kontrol noktaları kurduğunu, yollara ve su kaynaklarına erişimi engellediğini ve yardım ekiplerinin bölgeye girmesini imkansız kıldığını söylüyor. Kimliklerinin gizli tutulmasını isteyen yetkililer, “açlığın bir silah olarak kullanıldığını” savunuyor. Yardım yetkilileri, cuntanın BM tarafından defalarca savaş suçu ve insanlığa karşı suç diye nitelenen taktikler kullanarak, Arakan Ordusu kontrolündeki topraklarda sivilleri açlığa terk ettiğini söylüyor. BM’den üst düzey bir yardım yetkilisi şu ifadeleri kullanıyor: Gıdayı bir silah olarak kullanıyorlar. Bu çok açık. Haber Merkezi

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