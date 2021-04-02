Arakanlı Müslümanların kampında yangın

Bangladeş’te Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kampa yakın pazar yerinde çıkan yangında en az 3 kişi vefat etti.

Dün günün erken saatlerinde, Arakanlı mültecilerin kaldığı Kutupalong Kampı yakınlarındaki pazarda çıkan yangında 20’den fazla dükkân yerle bir oldu. Yangının neden çıktığı henüz tesbit edilemezken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için saatlerce mücadele verdiği kaydedildi. Çıkan yangında en az 3 kişi vefat etti, birkaç kişi yaralandı. Ölen 3 kişinin, pazar çalışanları olduğu bildirildi. Kamplarda daha önce de çok sayıda yangın meydana gelmiş, 23 Mart’ta Balukhali mülteci kampında çıkan yangında 28 kişi ölmüş, en az 40 kişi yaralanmış, 10 bin barınak kül olmuş ve felaketten 55 bin mülteci etkilenmişti. AA

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