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21 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Arakanlıların yanındayız

21 Ocak 2020, Salı
Her yıl ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunan Avustralya Nur Vakfı, “Yoksul ve unutulmuş insanlara sahip çıkmak İslamî olduğu gibi aynı zamanda insanî görevimizdir” açıklamasını yaptı.

Avustralya Nur Vakfı her yıl olduğu gibi 2019 yılının sonunda Rohingya mülteci kampında giyecek yardımı dağıttı. Çocukların ve gençlerin de bulunduğu kampta güzel görüntüler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda Myanmar’da uğradıkları etnik temizlik hareketinden kaçarak sığındıkları Bangladeş’te derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi veren Arakanlı mülteciler için Avustralya Nur Vakfı kışlık giyim yardımı dağıtımı yaptı. Bu unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş mağdur insanlara farklı yardımlar ulaştıran vakıf, kamplara su kuyuları, giyecek ve yiyecek yardımları götürüyor. 

İnsanlara sahip çıkmak insani görevimiz

İhtiyaçların her zamankinden daha fazla hissedildiği kamplarda vakıf; hem mescid hem de okul amaçlı kullanılan çadırlar kuruyor. Ayrıca aydınlatma ve lavabolar inşa ediyor. Avustralya Nur Vakfı temsilcisi, “Beş yüz binin üzerinde mültecinin ağır şartlar altında hayat mücadelesi verdiği kamplarda, yoksul ve unutulmuş insanlara sahip çıkmak İslamî olduğu gibi aynı zamanda insani görevimizdir” açıklamasını yaptı.

Avustralya - Yeni Asya

Etiketler: Arakan, Avustralya Nur Vakfı
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