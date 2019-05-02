Arap Baharı felâkete dönüştü

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Arap Baharı’nın “iflâstan ibaret” olduğunu vurgulayarak, “Bundan önce o ülkeler gayet istikrarlı haldeydi. Şimdi Yemen’i, Suriye’yi ve Mısır’ı görüyorsunuz. Hepsi savaşla, aşiret kavgalarıyla, katliamlarla yerle bir oldu” dedi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, “Irkçılık, soykırım ve insanlığa karşı suçların hepsi barbar, kibirli ve terörist İsrail devletinin ürünüdür” dedi.

Al Sharq Forumu tarafından düzenlenen “Geleceğini Kazan” temalı 2019 Yıllık Gençlik Konferansı’nda konuşan Başbakan Mahathir, Arap Baharı, Orta Doğu’da yaşanan siyasî istikrarsızlık ve Filistin-İsrail sorununa dair değerlendirmelerde bulundu. Arap Baharı’nın “iflâstan ibaret” olduğunu vurgulayan Mahathir, “Bundan önce o ülkeler gayet istikrarlı haldeydi. Şimdi Yemen’i, Suriye’yi ve Mısır’ı görüyorsunuz. Hepsi savaşla, aşiret kavgalarıyla, katliamlarla yerle bir oldu ve diktatörlükler geri geldi.” diye konuştu.

Mahathir, Orta Doğu’daki siyasi istikrarsızlığın 2001-2003’te ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak ve Afganistan’a yönelik müdahaleleriyle başladığını ve bugün de sürdüğünü belirterek, “Suriye, Libya ve Yemen gibi ülkelerde insanlık trajedilerinin resmi çekiliyor ve bütün dünya çaresiz şekilde izliyor.” ifadesini kullandı.

Trajedilerin ana sebebi Filistin’de vuku bulanlardır

Orta Doğu’da sorun yaşayan ülkelerin eziyet çekmesinin dış güçlerin müdahalesinden kaynaklandığını belirten Mahathir, “Bölgeye müdahale eden güçler, demokrasi ve insan hakları maskesi altında kendi menfaatlerini sağlamak için ellerinden geleni yaptı. Bundan önce istikrar içindeki bölge, Arap Baharı diye adlandırılan bir şeye şahitlik etti. Bu süreç, başarısız devletler ve insanlık için felaket oluşturan mayınlı bir alan bıraktı. Bütün bu yaşanan trajedilerin ana sebebi şüphesiz ki Filistin’de vuku bulanlardır.” diye konuştu.

Filistin için hareket şart

Mahathir, Filistin meselesinin çözümü için uluslar arası camianın harekete geçmesinin şart olduğunu dile getirerek, “Bugün toplamını Filistin’de gördüğümüz ırkçılık, soykırım, insanlığa karşı suçlar, şiddet suçları ve bir insanın başkalarına yapabileceği şeytanlıkların hepsi barbar, kibirli ve terörist İsrail devletinin ürünüdür.” şeklinde konuştu.