Arap Dışişleri Bakanları, İsrail'i kınadı

Arap ülkeleri İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini defakto ilhak planını Filistin'e karşı "yeni savaş suçu" diyerek kınadı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, daha önce İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşkelerindeki egemenliğini genişletmek ve Ürdün Vadisi'ni ilhak etmek için kabine görüşmelerinin 1 Temmuz'da başlayacağını söylemişti.

Arap Ligi'nin koronavirüs sebebi ile online gerçekleştirilen toplantısında bir araya gelen Arap Dışişleri Bakanları böyle bir planın "İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği gaddar suçlara yeni bir savaş suçu eklemek" olacağını duyurdu.

Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt İsrail'i "sahada yeni bir gerçeklik empoze etmek için uluslararası kamuoyunun koronavirüs salgını ile meşgul olmasından yararlanmakla" suçladı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki ise bu girişim tamamlandığı takdirde "iki devletli çözüm" planının sona ereceğini belirtti.

Netanyahu 26 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarının bir kısmını iki ay içinde ilhak etmesi için onay verdiğini açıkladı.

Arap Ligi'nden yapılan açıklamada ise bakanlar Washington'ı Birleşmiş Milletlerin çözüm önerilerine bağlı kalmaya çağırdı. Açıklamada "Amerika ve İsrail'in "yüzyılın anlaşması" dediği plan altında İsrail işgal hükümetinin sunduğu plan ve haritalara destek verilmediği." belirtildi.

Filistin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında duyurduğu barış teklifini İsrail'i 1967'den beri işgal altında tuttuğu topraklarla ödüllendirdiği gerekçesi ile reddetmişti.