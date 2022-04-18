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18 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Arap ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

18 Nisan 2022, Pazartesi 18:07
Arap ülkeleri ve İslam Dünyasından uluslararası kuruluşlar, İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu kınadı.

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Filistin, Katar, Ürdün ve Kuveyt yaptıkları yazılı açıklamalarda, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Paskalya tatilinde İsveç'in çeşitli kentlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği'nden (Rabıta) yapılan açıklamada olay, "İsveç'te aşırılık yanlılarının Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği ve Müslümanları kışkırttığı saçma ve utanç verici bir eylem" şeklinde nitelendirildi.

Açıklamada, "Dini duyguları rencide ederek nefreti körükleyen bu eylem, toplumda düşmanlığı ve bölünmeyi artırarak, özgürlüğü ve insani değerleri zedeleyerek yalnızca aşırılık yanlılarının ve karşıtlarının gündemine hizmet etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kur'an-ı Kerim'in kasten tahrif edilmesi, Müslümanları saldırganlığa sürüklemekte ve provokasyona yol açmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Diyalog ve hoşgörü içerisinde birlikte yaşama düşüncesiyle; nefret, aşırılık ve ötekileştirmenin engellenmesi, tüm dinlere ve kutsallara saygısızlığın önüne geçilmesi için ortak çaba gösterme" çağrısında bulunuldu.

Mısır

Mısır Vakıflar Bakanı Muhammed Muhtar Cuma, dine ve dini sembollere yönelik hakaretlerin suç sayılması çağrısında bulundu.

Olaya ilişkin Cuma, "Tüm Müslümanların hislerini inciten ve nefret duygularını körükleyen bu ırkçı menfur olay; bir arada yaşama, insani ve küresel barışa zarar veriyor." açıklamasında bulundu.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsveç'in Bağdat Maslahatgüzarı Hakan Roth'un çağırılarak olaya ilişkin nota verildiği aktarıldı.

Olayın, "Müslümanların oldukça hassasiyet gösterdiği kutsallarına yönelik incitici bir provokasyon" olduğu belirtilen açıklamada, meselenin Avrupa'da ve Müslüman ülkelerde İsveç ve Müslümanlar arasında ciddi yansımalarının olduğu kaydedildi.

Filistin

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınayarak olayı, "İslam karşıtlığının, insanlar arasında kin ve nefreti körüklemenin bir ifadesi" şeklinde nitelendirdi.

İsveç makamlarını "Müslümanların hassasiyetlerini kışkırtan ve inciten eylemlerin tekrar yaşanmasının engellenmesini" isteyen Şeyh Hüseyin, olaya ilişkin, "Ayrımcılık, nefret ve İslam karşıtlığının açık göstergesi olan bu eylem, Batılı ülkelerin savundukları düşünce ve ifade özgürlüğüne de aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu menfur hadise, dünya çapında 2 milyardan fazla Müslümanın hislerini inciten bir tahrik ve tehlikeli bir provokasyondur." ifadeleri kaydedildi.

Katar'ın "inanç, ırk ve din ayrımcılığına yönelik her türlü nefret söylemini reddettiği" vurgulanan açıklamada, halka yönelik provokasyonun sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu'l Ful, yaptığı açıklamada, "Tüm dini değerlere, insan hakları ve temel özgürlüklere aykırı olan, nefreti ve şiddeti körükleyen ve barış içinde bir arada yaşamayı tehdit eden bu olayı kınıyoruz ve reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ebu'l Ful, "şiddetin her türlüsünden uzak durarak barışçıl yollarla fikirlerin ifade edilmesi, provokasyondan kaçınılması ve başkalarının hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini" vurguladı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, olayın şiddetle kınandığı ifade edilerek, bu tarz olayların Müslümanlara yönelik ciddi bir provokasyona neden olduğu, bir arada yaşama ve hoşgörü değerlerine zarar verdiği belirtildi.

Uluslararası topluma bu eylemleri durdurma çağrısı yapılan açıklamada, tek tanrılı dinlere yönelik saldırıların önlenmesi için sorumluluk alınması gerektiğinin altı çizildi.

AA

Etiketler: Arap ülkeler, İsveç
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