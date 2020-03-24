Arnavutluk ve Kuzey Makedonya AB yolunda

Avrupa Birliği ülkeleri Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakereleri başlatma konusunda anlaştı.

Genişlemeden sorumlu Avrupa Komiseri Oliver Varhelyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği ülkeleri Kuzey Makedonya ve bazı şartların yerine getirilmesi halinde Arnavutluk ile müzakereleri başlatma konusunda anlaştı. Balkan ülkelerine böylece olumlu bir mesaj gönderiyoruz," dedi.

Almanya ve Hollanda müzakerelerin resmi olarak açılması için Arnavutluk'tan bazı reformlar talep etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de kararı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Önümüzdeki Mayıs ayında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Balkan zirvesi yapılması planlanıyor.

Kararın bu hafta Avrupa Birliği liderleri tarafından video konferans aracılığı ile onaylanması bekleniyor.

Ekim 2019'da Fransa ve Danimarka başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya yönelik üyelik müzakerelerinin açılmasına karşı çıkmıştı.

Fransa'nın talebi üzerine geçtiğimiz aylarda Varlhelyi genişleme kurallarında değişikliğe gitmişti.