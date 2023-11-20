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20 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Artık insanlık kazanmalı

20 Kasım 2023, Pazartesi 12:08
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, “Sivillerin artık buna daha fazla katlanması mümkün değil. Artık insanlığın galip gelmesi lazım” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de çocuklar ve sivillerin sığındıkları okulda yine öldürüldükleri korkunç görüntülerin görüldüğünü belirterek, “Katliam ve zulüm sonlanmalı” açıklamasında bulundu. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail ordusunun, Gazze’de, yerinden edilen kişilerin sığındığı BM bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanının ardından soysal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Russell, çocuklar için artık bu kabusun son bulması gerektiğinin altını çizdi.

Korkunç görüntüler görüyoruz

 “Gazze’de çocuklar ve sivillerin sığındıkları okulda yine öldürüldüğü korkunç görüntüler görüyoruz” ifadesini kullanan Russell, katliam ve zulmün sonlanması gerektiğini vurguladı. Russell, okulların her zaman korunması gerektiğine işaret etti. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise sığınakların güvenlik, okulların ise eğitim yerleri olduğuna dikkati çekti. Griffiths, “Gazze’de El-Fahura Okulu’nda barınan çok sayıda çocuk, kadın ve erkeğin öldürüldüğüne ilişkin haberler çok üzücü. Sivillerin artık buna daha fazla katlanması mümkün değil. Artık insanlığın galip gelmesi lazım” ifadelerini kullandı.

BM bünyesindeki okul bombalandı

İsrail ordusunun, Gazze’de, yerinden edilen kişilerin sığındığı BM bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. Bölgedeki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulu’nu bombaladığını belirtmişti. İsrail saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilirken, okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı aktarılmıştı.

AA

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