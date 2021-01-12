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12 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi de Avrupa İlaç Ajansı'na başvurdu

12 Ocak 2021, Salı 17:00
AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının Avrupa Birliği'nde (AB) kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) koşullu pazar onayı başvurusu yapıldı.

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, başvuruyu aldıklarını ve aşı hakkındaki değerlendirmenin hızlandırılmış şekilde yapılarak 29 Ocak'ta sonuçlanabileceğini duyurdu.

EMA, aşının ön değerlendirme sürecini eldeki verilerle aylardır devam ettiriyordu. Bu nedenle aşı hakkındaki tavsiye kararının iki hafta gibi bir sürede çıkabileceği belirtildi.

AstraZeneca aşısına onay için EMA'dan tavsiye kararı çıkarsa bu, AB'de kullanımına izin verilen 3'üncü aşı olacak. AB, BioNTech-Pfizer ile ABD'li Moderna şirketinin aşılarına onay vermişti.

Oxford-AstraZeneca aşısının yaygın kullanımına, İngiltere'de 30 Aralık 2020'de onay çıkmıştı. İngiltere'de aşının ilk dozu 4 Ocak'ta yapılmıştı.

AB, AstraZeneca firmasıyla 400 milyon doz aşı almak üzere sözleşme imzalamıştı. AB'nin onaylı aşısı bulunan BioNTech-Pfizer'den 600 milyon, Moderna'dan 160 milyon doz almak için sözleşmeleri bulunuyor. 

AB, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon dozluk anlaşmalar yapmıştı. Ancak bu aşıların geliştirme süreci devam ediyor.

EMA'nın aşılar hakkında olumlu tavsiye kararı vermesinin ardından AB Komisyonunun kısa sürede kararı onaylaması ve aşının AB ülkelerine dağıtılması bekleniyor.

AA

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