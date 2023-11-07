Ateşkes hemen şimdi!

630 Sivil Toplum Kuruluşu’nun Change.org’da başlattığı “Gazze ve İsrail’de Acilen Ateşkes İlan Edilsin” başlıklı kampanyayı, dünya çapında 800 bine yakın kişi imzaladı.

Zalim İsrail yalnız kalacak

Dünya çapında 630 Sivil toplum kuruluşu, Gazze Şeridi ve İsrail’de yaşanan insani felaketi durdurmak ve daha fazla masum insanın hayatını kaybetmesini önlemek için Change.org platformu üzerinden ateşkes çağrısında bulundu. Change.org/Ateskes adresindeki kampanya Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca yayınlandı. Kampanyayı 23 Ekim’den bu yana 800 bine yakın kişi imzaladı. Uluslararası kampanyanın imzacı kuruluşları arasında Malala Fonu, Oxfam, Care International ve Save the Children gibi 630 sivil toplum kuruluşu ve uluslararası organizasyon yer alıyor. Kampanya Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Japonca, Arapça ve İbranice olarak yayınlandı.

Çocuklar susuzluktan ölebilir

Kampanyada, Gazze’deki kuşatma nedeniyle su, gıda, yakıt, tıbbi malzemeler ve hatta ceset torbalarının tükenmekte olduğu ve insanların -özellikle çocukların- susuzluktan ölebileceği vurgulanırken, insani bir felaketin önlenmesi ve artık harekete geçmek için kaybedecek vakit kalmadığı ve bunun tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğu ifade ediliyor. Kampanya, tüm devlet başkanlarını, BM Güvenlik Konseyi ve sahada bulunan tarafları, insan hayatını her şeyin üzerinde tutmaları için derhal harekete geçmeye çağırıyor.

Siviller koruma altına alınmalı

Ateşkes sürecinde, taraflardan talepler şu şekilde: Gazze’ye güvenli bir şekilde gıda, tıbbi malzeme, yakıt, elektrik ve internet ulaştırılmalı, insani ve tıbbi personelin güvenli geçişi sağlanmalı Çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere tüm sivil rehineler serbest bırakılmalı Yardım konvoylarının Kuzey Gazze’deki BM tesislerine, okullara, hastanelere ve sağlık tesislerine ulaşması sağlanmalı, yardımlar ve bu bölgelerdeki siviller ve personel koruma altına alınmalı İsrail Hükümeti, sivillerin kuzey Gazze’den ayrılması emrini geri çekmeli Durumu kritik olan hastaların acil tıbbi müdahale için tahliye edilmesine izin verilmeli.

Artık yeter!

Birleşmiş Milletlerin (BM) başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komite (​IASC), İsrail’in yoğun saldırılarına maruz kalan Filistin’de “acil insani ateşkes” çağrısında bulundu. IASC, İsrail’in Gazze’ye devam eden saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Gazze’de tüm nüfusun kuşatma altında olduğuna ve bu insanların temel ihtiyaçlara erişimlerinin engellendiğine işaret edilerek bölgede evlerin, sığınakların, hastanelerin ve ibadet yerlerinin bombalanmasının “kabul edilemez” olduğu bildirildi. Her geçen gün Gazze’de hayatını kaybedenlerin artmasından dolayı “şok ve dehşet” içinde olunduğu ifade edilen açıklamada, taraflara, uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki tüm yükümlülüklerine saygı göstermeleri çağrısı yinelendi. Açıklamada, “(Filistin’de) Acil bir insani ateşkese ihtiyacımız var. 30 gün oldu. Artık yeter. Bu artık sona ermeli” ifadeleri kullanıldı.