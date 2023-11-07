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7 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Zalim İsrail yalnız kalacak

Faruk ÇAKIR
07 Kasım 2023, Salı
Dünya genelinde ilk günlerde var olan “İsrail muhabbeti” her geçen gün biraz daha kayboluyor ve “Zalim İsrail” git gide yalnızlığa terk ediliyor. Bu tavır devam ederse İsrail ve destekçileri istemese de geri adım atmak mecburiyetinde kalacak ve muhtemeldir ki uzun dönemde Filistin daha iyi duruma kavuşacak.

Bu durumun hem tam olarak gerçekleşmesini hem de dua yerine geçmesini temenni ederiz. İsrail’de yapılan anketlere göre ‘savaş’ı destekleyenler her geçen gün biraz daha azalıyor. Nitekim bu durumu gören eski İsrailli siyasetçiler de var.  

Mesela, Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dünya kamuoyunun artık kendilerinden yana olmadığını belirtmiş. Bennett, sosyal medyada Filistin yanlısı içeriklerin İsrail yanlısı içeriklerden 15 kat fazla olduğunu söyleyerek, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, “Artık dünya kamuoyu bizimle değil” ifadesini kullanmış. (haberturk.com, 5 Kasım 2023)

Önümüzdeki günlerde “Zalim İsrail”in her geçen gün biraz daha yalnız kalacağının başka işaretleri de var. ABD’nin başkenti Washington ve dünyanın diğer başkentlerinde on binlerce kişinin ateşkes çağrısında bulunmak üzere meydanlara çıkmasını buna bir delil.

ABD kaynaklı haber şöyle: “Washington’daki gösterilerin merkezi ABD Kongresi ile Beyaz Saray arasında kalan Özgürlük Meydanı’ydı. Protestoya, sivil toplum kuruluşları ve örgütlerce organize edilen otobüslerle, ülkenin dört bir yanındaki şehirlerden gelen göstericiler katıldı. Youtube’dan da canlı yayınlanan gösteride, çoğu protestocu, Filistin kimliğinin sembolü haline kefiye taktı; Filistin bayrakları taşıdı. “Katliamı durdurun”, “Gazze yaşasın” pankartları taşıyan göstericiler, (ABD Başkanı) Biden yönetimine de seslenerek, ABD’nin İsrail’e yardımı kesmesini istedi; “Ateşkes yoksa oy da yok” sloganları attı. (Bu) protestonun ABD tarihindeki en büyük Filistin dayanışması etkinliği olduğunu söylendi. Uluslararası Halk Meclisi, 450’den fazla grubun yürüyüşü desteklediğini açıkladı. Bu gruplar arasına ‘’Jewish Voice for Peace’’ gibi barış isteyen Yahudiler de vardı.” (VOA Türkçe, 5 Kasım 2023)

Bu noktada Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın açıklamaları da İsrail’in git gide daha yalnız kalacağını akla getiriyor. Obama İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak “kimsenin eli temiz değil” ifadesini kullanmış. Eski Başkan, “Bu kan dökülmesi karşısında tarafsız kalmak imkânsız. Umutlu olmayı hissetmek zor. Ailelerin yası, enkazdan çıkarılan bedenler hepimizi ahlaki hesaplaşmaya zorluyor” da demiş.

ABD’nin Vermont Senatörü Bernie Sanders ise, İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ederek Gazze’de binlerce sivili öldürmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Masum insanların ayrım gözetmeksizin katledilmesini durdurun” çağrısında bulunmuş. (AA, 4 Kasım 2023)

Bütün bunlar uzun dönemde İsrail’in kaybetmeye mahkum olduğunu haber vermiyor mu?

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