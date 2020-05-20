Atina’da mescitler açıldı

Yunanistan’ın başşehri Atina’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla yaklaşık iki aydır kapalı tutulan mescitler yeniden ibadete açıldı.

Koronavirüs tedbirlerinin kademeli olarak gevşetildiği ülkede, hükümet, kilise ve camilerde belirli kurallara uyulması şartıyla toplu ibadet yapılmasına izin verdi. Mescitte, cemaat arasında sosyal mesafe uygulaması ve maske kullanımına dikkat edildi. Öte yandan, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, salgından önce her yıl başşehir Atina’da bayram namazının kılınması için tahsis edilen 2 stadın bu yıl alınan tedbirler kapsamında kullanıma açık olmayacağını duyurdu. AA

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