Atina: Türkiye'ye yapılan saygısızlığı kınıyoruz

Yunanistan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi’nin eski üyesi ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Ioannis Lagos’un Avrupa Parlamentosu’nda konuşma yaparken Türk bayrağını yırtmasına Türkiye’nin ardından Yunanistan’dan da tepki geldi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, “Millî sembollere ve bu vakada da Türkiye’nin millî sembolüne yapılan saygısızlığı kınıyoruz” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, “Neonazizmin temsilcilerinin kabul edilemez eylemleri Yunan ve Avrupa geleneğinden uzaktır. Bu eylem, Yunan halkının parlamento dışı bıraktığı Altın Şafak partisinin kendisini tanıtmaya yönelik bir girişimidir” ifadeleri kullanıldı.

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