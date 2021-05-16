Avrupa ayakta

Avrupa ülkeleri İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

İngiltere, Belçika, Almanya, İsviçre ve Sırbistan, İtalya, Yunanistan, İspanya, Fransa, başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinde İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı gösteriler düzenlendi. “Filistin’e ve Gazze’ye özgürlük”, “İsrail’e boykot”, “Mescid-i Aksa onurumuzdur” sloganlarının atıldığı gösterilerde, İsrail’in saldırılarına devam ettiği Filistinlilere destek ve dayanışma mesajları gönderildi. Protestocular uluslar arası topluma Filistin halkına destek için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu. Almanya’nın başşehri Berlin’de, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenlendi. Doğu Kudüs’te ve Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik saldırıları, İsviçre’nin Cenevre ve Zürih kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi.

Kudüs İslam’ındır

Yunanistan’ın başşehri Atina ve Selânik şehrinde, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Belçika’da İsrail’in Gazze ve Doğu Kudüs gibi yerlerde saldırılarına karşı Filistin’e destek vermek için ve Nekbe’nin 73. yılı dolayısıyla başşehrin merkezindeki Albertin Meydanı’nda yaklaşık 3 binden fazla kişi yoğun yağmura rağmen Filistin bayraklarıyla toplandı. Göstericiler “Filistin için adalet” pankartının yanı sıra “Özgür Filistin, Özgür Gazze, Filistinliler ile dayanışma”, “Kudüs İslâm’ındır”, “Filistin için hürriyet”, “Filistin’i terörize etmeyi durdur”, “Anti Siyonizm ile Anti Semitizm eşit değildir”, “Ülkeyi çalmak savaş suçudur” ve “Zafer İslâm’ındır” yazılı dövizler taşıdı.

‘Katil İsrail’

İspanya’da başşehir Madrid başta olmak üzere 20’den fazla şehirde organize edilen gösterilerde, İsrail’in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi. Filistin bayraklarıyla Madrid’de şehir merkezinde yürüyen binlerce kişi, “Yaşasın Filistin”, “Katil İsrail”, “İşgale son” sloganları attı. İtalya’da Filistin’e destek vermek için başşehrin merkezinde yaklaşık 5 bin kişi bir araya geldi. Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4 farklı noktada düzenlenmesi planlanan Filistin ile dayanışma gösterileri, polis tarafından yasaklanmasına rağmen gerçekleştirildi. İngiltere’nin başşehri Londra’da binlerce protestocu, İsrail Büyükelçiliğine yürüdü. Sırbistan’da Novi Pazar’da toplanan yüzlerce kişi, İsrail’in saldırılarına devam ettiği Filistinlilere destek ve dayanışma mesajı gönderdi. Fransa’nın başşehri Paris’te, İsrail’in Gazze ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları karşısında Filistin’e destek için toplanan göstericilere polis müdahale etti.