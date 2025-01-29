Avrupa’da başörtüsü yasağına “başörtülü” tepki

29 Ocak 2025, Çarşamba 16:59
Avusturya’da bağımsız Milletvekili Martha Bissman, başörtüsü yasağına meclis kürsüsünde başörtüsü takarak tepki gösterdi.
“Yasak devam edemez” demiştik
Başörtüsü yasağı devam edemez
Said Nursî’nin sözü bugün çok daha fazla geçerli
Bissman: Tehditler beni yıldıramaz
Meclis kürsüsünden başörtüsü takarak tepki gösteren Martha Bissman, İslâm karşıtlığına dikkat çekti. “Başörtüsünden korkuyor musun?” diye soran Bissman, Müslüman kadınlarla dayanışma içerisinde olma çağrısı yaptı.
Haber Merkezi
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