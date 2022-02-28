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28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 34 arttı

28 Şubat 2022, Pazartesi 11:14
Rusya'ya yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları güne yüzde 34 artışla başladı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı geçen hafta megavatsaat başına 93 avrodan kapanmıştı.

Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı yeni işlem gününe 125 avrodan başladı. Böylece, Avrupa'da doğal gaz kontratları fiyatı önceki işlem günündeki kapanışa kıyasla yüzde 34 yükseldi.

Doğal gaz kontratlarında megavatsaat fiyatı TSİ 10.49'da 108 avro seviyesinde seyretti.

Fiyatlar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Batı ülkelerinin Rus bankalarını SWIFT'ten çıkarma ve Rusya Merkez Bankası varlıklarını dondurma kararı sonrası arttı. Yeni ekonomik yaptırımlar Avrupa'ya gaz tedarikine yönelik endişelerin artmasına neden oldu.

Doğal gazın yüzde 40'ı Rusya'dan tedarik ediyor

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

Öte yandan AB üyesi ülkelerin enerji bakanları bugün Brüksel'de olağanüstü toplantıda bir araya gelecek. Bakanlar, doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki artış ile bu konularda uygulanabilecek tedbirleri görüşecek.

Etiketler: Avrupa, gaz fiyatları
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