Avrupa'da Ocak ayında sıcaklık rekoru kırıldı

Avrupa Birliği (AB) bünyesinde faaliyet gösteren Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), geçtiğimiz ayın, Avrupa’da şu ana kadarki en sıcak ocak ayı olduğunu duyurdu.

Avrupa’da geçen ayki ortalama sıcaklık, 2007 yılı ocak ayında kırılan rekorun 0,2 derece daha üzerine çıktı. Yayımlanan aylık raporda, Ocak 2020’deki sıcaklık ortalamasının 1981-2010 arasındaki ortalama sıcaklığın ise 3,1 derece üzerinde olduğu açıkladı. En fazla artış Kuzeydoğu Avrupa'da Sıcaklıkların özellikle Kuzeydoğu Avrupa’da arttığı ve bu bölgelerde artışların diğer bölgelere göre çok daha yüksek olduğuna işaret edildi. Rapor, Kuzeydoğu Avrupa’nın bazı yerlerinde ocak ayındaki sıcaklık artışının 1981-2010 arasındaki aynı ayın ortalamasının 6 derece üstüne çıktığını ortaya koydu. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 21

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.